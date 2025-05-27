Сотрудник ФСИН копировал документы для отправки через иностранный мессенджер

Сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) стал фигурантом дела из-за того, что копировал рабочие документы и передавал их третьим лицам через иностранное приложение. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, сообщили в пресс-службе ФСИН РФ .

Фигуранта дела подозревают в преступлении в сфере компьютерной информации. В настоящее время он задержан. Какие именно документы сотрудник ФСИН копировал и кому передавал, не уточняется.

На данный момент все обстоятельства случившегося устанавливаются в рамках расследования уголовного дела. Также назначена служебная проверка, по итогу которой будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

Это не первый случай, когда сотрудник ФСИН нарушает закон за последнее время. В апреле 2025 года задержали начальника управления ФСИН по Башкортостану Владислава Дзюбу. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.