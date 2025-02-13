Сотня умерших: массовое отравление паленым спиртным произошло в Турции

Mash: более 300 человек отравились поддельным алкоголем в Турции

103 человека скончались и 230 госпитализированы в Турции после отравления паленым алкоголем. Среди них местные жители, граждане Европы и, по предварительным данным, России, сообщает Mash .

Рекордное количество смертей зафиксировали в Анкаре и Стамбуле. Такая ситуация сложилась из-за высоких налогов на алкоголь в стране. Это привело к росту количества поддельного спиртного.

На данный момент турецкие власти арестовали 13 производителей алкоголя. Изъято 86 тыс. л контрабандной продукции и 102 тонны метанола и этанола.

Ранее стало известно, что в Бурятии был введен «сухой закон», из-за которого в ближайшее время в регионе закроют 70% алкомаркетов. Согласно новым правилам, алкоголь теперь будет продаваться только с 11:00 до 20:00.