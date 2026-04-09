Состояла в группах, где обсуждали суицид: что нашли в телефоне мертвой школьницы

Близкие погибшей 12-летней школьницы, труп которой обнаружили в теплице под Первоуральском в Свердловской области, поделились, что правоохранители изъяли ее смартфон. Источник E1.ru рассказал, что она состояла в сообществах в соцсетях, где говорили о суициде.

В населенном пункте, где жила погибшая, поделились, что незадолго до смерти у нее якобы произошел конфликт с сестрой. Однако родственники опровергают эти слухи.

Приятели и родители погибшей не стали говорить с журналистами. В СУ СК России по Свердловской области не захотели комментировать инцидент.

7 апреля в теплице под Первоуральском обнаружили труп 12-летней девочки. Неподалеку от тела нашли предсмертную записку. Об инциденте стало известно 9 апреля. Погибшая росла в многодетной благополучной семье.

