Соседей подростка, устроившего резню в Одинцове, захейтели в интернете

Пользователи сети устроили травлю соседям подростка, напавшего на Успенскую школу в Одинцове. Сыну семьи не дают выйти из дома, потому что его зовут так же, как и нападавшего, сообщает «МК: срочные новости» .

Андрей и Светлана Каширские живут в одном подъезде с девятиклассником, задержанным за нападение на Успенскую школу. Одного из троих сыновей пары зовут так же, как и подростка-убийцу.

Пользователи сети после публикации одного Telegram-канала обратили внимание на эти совпадения и обрушили шквал хейта на семью. Сначала супругам Каширским звонили репортеры, затем их дети начали получать оскорбления в соцсетях. После добавились и угрозы — неизвестные пишут, что хотят отомстить «за погибшего ребенка».

«Дети не могут на данный момент учиться, гулять, использовать соцсети и заниматься в своих кружках. Мы боимся выпускать их из дома», — жалуется семья.

Каширские не понимают, за что на них вылился весь хейт, ведь ни они, ни их дети ни в чем не виноваты. По словам супругов, их мальчики никогда не общались с соседом-убийцей. Семья обратилась в полицию, к их дому приставили патрульную машину. Также они хотят подать иск к Telegram-каналу, который первым распространил ложную информацию.

16 декабря девятиклассник ворвался в школу в Одинцове, в которой учился, напал на охранника и других учеников. Ранения получили несколько человек, один ребенок погиб. Самого нападавшего задержали.

