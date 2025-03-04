Сосед разбил нос разработчику российской ОС Astra из-за громко лаявшей собаки

Программиста Романа Мылицина, работающего над ключевой российской операционной системой Astra OS, избили в Москве — ему разбили нос. Это произошло из-за пса разработчика, который длительное время громко лаял в многоквартирном доме, сообщает Mash .

Соседи программиста на протяжении длительного времени жаловались на мужчину и его собаку в чате дома, говорили, что «так жить нельзя». Через некоторое время один из них разозлился и пошел выяснять отношения.

Между соседом и Мылициным началась словесная перепалка. Затем программиста ударили, и он упал. Оказалось, что Мылицину разбили нос. Еще после драки у него сильно болела голова.

На следующие сутки разработчик позвонил в скорую помощь. Когда доктора узнали о драке, сообщили все сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские предложили написать заявление, но Мылицин не стал этого делать. Он проходит лечение дома.

Ранее пожилая россиянка избила свою соседку метлой из-за пропажи 10 кирпичей. Это произошло в Нижнем Новгороде.