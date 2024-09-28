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Сопротивление заявило о попадании по месту дислокации наемников ВСУ под Одессой

Представитель сопротивления Сергей Лебедев заявил, что удар российских сил по пункту временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками в Одесской области достиг цели. Об этом сообщает ТАСС .

«Сообщают, что в Сергеевке прилетело по одному из санаториев», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что именно там был пункт временной дислокации, где располагались иностранные наемники.

Ранее ВС РФ ликвидировали элитного 20-летнего ирландского рейнджера, который воевал за ВСУ. Пока неизвестно, удалось ли найти его тело.