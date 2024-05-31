Сообщника убивших девушку из ЛНР военных разведчиков повесили в камере

Мать убитой 23-летней жительницы Луганской Народной Республике (ЛНР) Валентины Давроновой рассказала, что сообщника обвиняемых старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина по кличке Бугор повесили в камере сразу после ареста, сообщает Lenta.ru .

Татьяна Давронова рассказала, что именно военнослужащий по кличке Бугор, который был неравнодушен к Валентине, помог отыскать останки убитой девушки.

«Только благодаря Бугру ее нашли: он указал место, где останки дочери спрятали в лесу», — сказала Татьяна.

Она добавила, что также именно Бугор позвал Валентину в кафе, где находился Айдын Жамидулов и его сообщники. Следующей ночью после ареста мужчину повесили в камере.

Накануне Суд в Ростове-на-Дону рассмотрел дело двух разведчиков ВС РФ, которые убили девушку в Луганске. Выяснилось, что она была военнослужащей ВСУ, которая сдалась в плен в 2022 году. Старший лейтенант Айдын Жамидулов и рядовой Алексей Дорожкин зарезали Давронову, а затем взорвали труп тремя гранатами.

Разведчик пошел на убийство, так как девушка угрожала рассказать жене Жамидулова об их интимной связи.