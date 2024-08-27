Солист группы «На-На» разбил телефон поклонника во время концерта

53-летний солист группы «На-На» Владимир Политов разбил телефон поклонника во время концерта в Калмыкии. Ему не понравилось, что зрители вели прямую трансляцию выступления, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на концерте «Белая дорога» в Элисте. Фанаты творчества группы «На-На» решили записать концерт на видео в прямом эфире. Для этого они поставили телефон на штатив.

Как заявил владелец сломанного телефона, во время песни «Фаина» Политов заметил, что ведется трансляция. Сначала певец подошел к штативу и повернул камеру телефона в сторону зрителей.

Когда устройство вернули на место, певец снова подошел и опрокинул штатив на пол. Телефон оказался разбит. Фанаты прервали эфир и ушли с концерта в расстроенных чувствах. Они также пожаловались, что Политов даже не извинился.