Солист группы «На-На» разбил телефон поклонника во время концерта
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53-летний солист группы «На-На» Владимир Политов разбил телефон поклонника во время концерта в Калмыкии. Ему не понравилось, что зрители вели прямую трансляцию выступления, сообщает SHOT.
Инцидент произошел на концерте «Белая дорога» в Элисте. Фанаты творчества группы «На-На» решили записать концерт на видео в прямом эфире. Для этого они поставили телефон на штатив.
Как заявил владелец сломанного телефона, во время песни «Фаина» Политов заметил, что ведется трансляция. Сначала певец подошел к штативу и повернул камеру телефона в сторону зрителей.
Когда устройство вернули на место, певец снова подошел и опрокинул штатив на пол. Телефон оказался разбит. Фанаты прервали эфир и ушли с концерта в расстроенных чувствах. Они также пожаловались, что Политов даже не извинился.