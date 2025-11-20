Собрали «паровозик»: 1 человек пострадал в ДТП с 9 машинами на МКАД

Один человек пострадал при столкновении 9 машин на МКАД

В ДТП на МКАД, в результате которого столкнулись 9 машин, пострадал 1 человек. Авария стала массовой, так как водители первых столкнувшихся авто не поставили аварийные знаки, сообщает РЕН ТВ .

Вечером 19 ноября Дептранс Москвы сообщал, что несколько машин попали в ДТП на внутренней стороне 44 километра МКАД. Движение рядом с местом аварии было затруднено на 1,8 километра.

Один из водителей поделился, что сначала столкнулись два автомобиля. Однако затем машины начали въезжать друг в друга, потому что пострадавшие не поставили предупреждающий знак.

Машины увозили на эвакуаторе.

На опубликованной записи показано, что искореженные автомобили стоят друг за другом обочине МКАД. У многих из них помяты бампер, багажник, двери. Также активировались подушки безопасности.

