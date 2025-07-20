Собянин: после падения беспилотника в Зеленограде никто не пострадал
Над Зеленоградом сбит беспилотник. Как сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, серьезных повреждений и пострадавших нет.
На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.
«Принимаются все необходимые меры», — отметил Собянин.
Ранее в московском аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ночью система противовоздушной обороны уничтожила атаковавший Москву вражеский беспилотник.