Собаке популярной блогерши отрезали хвост в груминг-салоне в Москве

Собака популярной блогерши Кристины Ракуты, известной в Сети как Лялька, была изуродована в звездном груминг-салоне в Москве. Сотрудники отрезали питомцу хвост и попытались скрыть это, сообщает Baza .

Девушка привела пушистого любимца Джека породы бишон-фризе в модный груминг-салон на стрижку. По словам блогерши, процедура должна была занять всего два часа, но продлилась целых пять.

В слоне заявили, что задержка возникла из-за «игривого поведения собаки». Но на самом деле сотрудники все это время пытались остановить кровотечение, возникшее у пса после того, как ему отрезали хвост.

После процедуре Кристине отдали питомца с висящим куском вместо хвоста. Его остатки пришлось ампутировать. При этом салон отрицают свою вину. Он лишь предложил блогерше приезжать на перевязки, но отказался выплачивать компенсацию за причиненный вред здоровью пса.

Сейчас Джек восстанавливается. Салон все еще отказывается от возмещения суммы за лечение питомца.

Ранее неизвестные расстреляли собаку у территории Мартышкино в Ломоносове под Санкт-Петербургом. Скулящего от боли питомца обнаружил мужчина.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.