«Смотрящий за славянами». В Киргизии арестовали помогающего ВС РФ россиянина

В Киргизии арестовали «смотрящего за славянами» и помогающего СВО россиянина

Киргизские силовики арестовали 50-летнего россиянина Дмитрия Овчинникова — отца четверых детей, который отправлял гуманитарную помощь участвующим в СВО российским военным. Правоохранители заинтересовались им из-за того, что мужчина якобы связан с оргпреступностью и является «смотрящим за славянами», сообщает Mash .

Овчинникова задержали весной. Причиной задержания стало то, что в 2021 году россиянин присутствовал на свадьбе криминального авторитета Камчибека Кольбаева, пишет издание.

9 июня Овчинников передал адвокату записку с жалобами на условия ареста. Гражданин России рассказал, что к нему в камеру завели людей в масках, которые били его электрошокером и требовали взять на себя вину. После этого у мужчины ухудшилось здоровье.

Следствие считает, что в криминальных кругах Овчинникова знают по прозвищу «Димон». По мнению киргизских силовиков, россиянин якобы является киллером и «куратором русскоязычных заключенных — славян на севере Киргизии», говорится в статье.

Дмитрий Овчинников отрицает свою вину в выдвигаемых обвинениях.