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СМИ: у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо продолжает оставаться в операционной, так как после покушения у него открылось кровоизлияние в брюшной полости, сообщает РИА Новости .

В среду днем пожилой мужчина открыл стрельбу по словацкому премьеру, который вышел к своим сторонникам после заседания правительства в Гандлове. У Фицо огнестрельные ранения в грудь, живот и конечность. Врачи стабилизировали его состояние.

Стрелка задержали на месте происшествия. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.

Российский президент Владимир Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлением, которое не имеет оправданий. глава государства передал словацкому лидеру слова поддержки и пожелал скорейшего выздоровления.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован нападением на словацкого лидера Роберта Фицо, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.