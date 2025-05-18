Смертоносные торнадо в США: число жертв растет, разрушения шокируют

Число жертв мощных торнадо, обрушившихся на центральные штаты США, достигло 27 человек, при этом власти предупреждают о возможном росте количества погибших, сообщает газета «Известия» со ссылкой на New York Times.

В Сент-Луисе (Миссури) смерч полностью разрушил церковь, похоронив под обломками трех человек — двоих удалось спасти благодаря сигналу с мобильного телефона, третий погиб.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Кентукки, где стихия унесла жизни как минимум 18 жителей. Губернатор штата сообщил о целых кварталах, стертых с лица земли — в некоторых районах подряд уничтожено по несколько домов.

Житель городка Лондон Джефф Корнетт чудом остался жив после того, как торнадо вырвал его из ванной комнаты и завалил обломками. Спасательные работы продолжаются, но масштабы разрушений настолько велики, что поиск выживших затруднен.