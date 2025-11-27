Смертельный подарок: мужчина подарил сыну питбайк и получил уголовку

В Белове будут судить мужчину, подарившего питбайк сыну, на котором он разбился

В Белове местный житель предстанет перед судом за то, что купил питбайк своему тринадцатилетнему сыну, на котором он серьезно пострадал, сообщает Сiбдепо .

У подростка отсутствовало водительское удостоверение. По информации Следственного комитета Кузбасса, ребенок, управляя питбайком, стал участником ДТП и заработал закрытую черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника, что повлекло за собой вред здоровью средней степени тяжести.

В отношении отца было возбуждено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасные для его жизни действия.

Как заявили в ведомстве, мужчина своими действиями втянул ребенка в деятельность, представляющую угрозу. Уголовное дело, подкрепленное достаточными доказательствами, передано в суд с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения по существу.

