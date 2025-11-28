Смеялись даже на похоронах: подростка из РФ довели до суицида в школе Израиля

Российский подросток покончил с собой из-за травли в школе Израиля

Некоторых детей релокантов из РФ в школах Израиля буллят. Из-за травли один из подростков совершил самоубийство, а местные смеялись над его национальностью даже на похоронах, сообщает Mash .

14-летний Владимир уехал из РФ в израильский Ноф-ха-Галиль вместе с родителями примерно 4 года назад. Ребенок посещал школу. Он изучил иврит, но не смог избавиться от русского акцента.

Средств на оплату обедов в израильской школе у семьи не хватало. Поэтому мать давала ребенку еду с собой. Местные школьники начали издеваться над одноклассником из-за его «русскости» и «бедности». Также они регулярно постили видео с насмешками в TikTok.

Владимиру посещать школу не нравилось. Мать пожаловалась в местную администрацию. Однако там никак не помогли.

Подросток совершил суицид после еще одного агрессивного СМС-сообщения. Одноклассники высмеивали парня даже во время его похорон.

В школе говорят, что не знали о травле. В министерстве образования Израиля заявили, что тоже не заметили связи с трагедией.

Тетя подростка Альбина считает, что ребенка буллили из-за национальности. Подобные ситуации с детьми релокантов в школах Израиля происходят часто. Их бьют стульями, не дают зайти на урок, шлют СМСки с проклятиями и желают умереть.

