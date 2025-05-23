Слышны взрывы: вертолет рухнул рядом с поселком в Орловской области
Вертолет упал в Орловской области
Вертолет потерпел крушение в Орловской области. Он упал рядом с поселком Нарышкино, после чего начался пожар, сообщает Baza.
Очевидцы опубликовали кадры авиакатастрофы. Вертолет упал около 14:00 по московскому времени.
Сразу после крушения машины произошел пожар. Жители поселка запечатлели серый дым, который виднеется над местом падения вертолета. Также очевидцы заявили о звуках взрывов.
Данных о пострадавших на данный момент нет. Причины авиакатастрофы неизвестны.