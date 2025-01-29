Случайная знакомая выманила у нижегородца 90 тыс рублей за «билеты в театр»

В Нижнем Новгороде в отдел полиции № 6 обратился 22-летний житель с заявлением о мошенничестве: знакомая пригласила его в театр, он перевел по указанной ею ссылке 92 тыс. рублей, но билеты не получил, сообщает ИА «Время Н» .

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, пострадавший познакомился с девушкой в соцсети, затем она отправила ему ссылку на сайт, который якобы занимался продажей билетов.

Молодой человек потерял сначала 4 тыс. рублей, введя реквизиты банковской карты для оплаты, а затем связался с техподдержкой сайта. Оператор попросил нижегородца сообщить коды из СМС, после чего у него списали еще 88 тыс. рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 59 УК РФ «Мошенничество». Полицейские устанавливают личности злоумышленников и продолжают их поиски.

Россиянам рекомендуют покупать билеты на развлекательные мероприятия только на официальных платформах.