Сломала нос: девушка накинулась на сотрудника маркетплейса в Нижнем Новгороде
Девушка избила сотрудника маркетплейса в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области неизвестная ворвалась в помещение пункта выдачи заказов популярного маркетплейса и избила его сотрудника, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на гострудинспекцию региона.
Неизвестная нападавшая нанесла несколько ударов в область лица 19-летнего сотрудника ПВЗ.
Пострадавший обратился в медучреждение, где у него диагностировали перелом носа и ушибленные раны в зоне над бровями. В настоящее время ожидается заключение врачей о характере и степени тяжести полученных травм.
«Гострудинспекцией в Нижегородской области организовано взаимодействие с компетентными органами», — заявил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес.