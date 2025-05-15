Сломала нос: девушка накинулась на сотрудника маркетплейса в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области неизвестная ворвалась в помещение пункта выдачи заказов популярного маркетплейса и избила его сотрудника, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на гострудинспекцию региона.

Неизвестная нападавшая нанесла несколько ударов в область лица 19-летнего сотрудника ПВЗ.

Пострадавший обратился в медучреждение, где у него диагностировали перелом носа и ушибленные раны в зоне над бровями. В настоящее время ожидается заключение врачей о характере и степени тяжести полученных травм.

«Гострудинспекцией в Нижегородской области организовано взаимодействие с компетентными органами», — заявил главный государственный инспектор труда в регионе Илья Мошес.