«Сломал чужую семью»: жена убитого Еговцева пожелала сталкеру самого худшего

7 июня в подъезде многоэтажки в Лобне 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев подкараулил и убил зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева. Последние пару месяцев мужчина преследовал активиста и его жену.

Екатерина познакомилась с будущим сталкером в больнице, когда ей было 12 лет. Она рассказала, что после этого он пропал на 24 года, но в 2022 году неожиданно появился и устроил семье террор. Мужчина преследовал ее, признавался в любви, угрожал, нападал на ее мужа.

Матвеев знал, что женщина замужем, в семье растет ребенок. Но все равно пытался добиться ее расположения. Поняв, что женщина его отвергла, злоумышленник решил избавиться от ее мужа.

«Он не хотел, чтобы я ушла от мужа, он просто хотел избавиться навсегда от мужа. Угрозы были постоянные», — сказала жена убитого.

Она пожелала Матвееву всего самого худшего, так как свою семью он не создал, но разрушил ее.

«Я бы хотела, чтобы его в живых просто не было. Потому что он маленького ребёнка оставил без отца, не имея при этом своей семьи», — заключила супруга погибшего.