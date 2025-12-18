Слез на пути и рванул в тоннель: пьяный мужчина устроил перформанс в Мосметро

Нетрезвый мужчина бегал по тоннелю у станции метро «Чистые пруды» в Москве

Нетрезвый мужчина слез на рельсы на станции метро Москвы «Чистые пруды», а после этого направился в тоннель. Его арестовали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Москвич был отправлен под стражу на пять суток. У мужчины нашли резаную рану руки. В получении травмы буйный пассажир, предположительно, виноват сам. Он разбил стеклянную бутылку и порезался о нее.

На опубликованной записи видно, как мужчина быстро бежал справа от рельсов. Поезд в этот момент остановился на станции и дальше не шел. На месте инцидента собралась толпа пассажиров.

Быстро подоспели сотрудники полиции, они задержали мужчину. Также на месте были работники скорой помощи.

На допросе хулиган признался, что спрыгнул на рельсы, поскольку был нетрезв.

