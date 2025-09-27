Слесарь оборонного завода был арестован в Москве по обвинению в теракте

Правоохранители в Москве возбудили уголовное дело в отношении слесаря-сборщика, работавшего на одном из оборонных предприятий, сообщает РИА Новости .

Мужчина проходит по делу по следующим статьям: п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт), а также ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Ранее ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Другие детали дела не раскрываются.

Адвокаты просили, чтобы фигуранта выпустили из СИЗО, и настаивали на более мягкой мере пресечения. Они утверждали, что их подзащитный не имел преступного умысла.

Однако следователи настаивали на том, чтобы оставить фигуранта под арестом. Они предполагали, что мужчина, оказавшись на свободе, скроется от предварительного расследования.

Ранее в Луганске был задержан мужчина, планировавший заложить бомбу под авто росгвардейца. Он вступил в сговор с неизвестными, находящимися на Украине.

