Следователи назвали предварительную причину аварийной посадки самолета в Пулкове

сегодня в 07:58

Доследственная проверка начата по факту аварийной посадки самолета в петербургском аэропорту Пулково, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В 05:30 в понедельник самолет рейса Санкт-Петербург—Баку совершил аварийную посадку в аэропорту. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Предварительно, причиной инцидента стала техническая неисправность. У самолета при взлете не убралась стойка шасси. Пострадавших в инциденте нет, воздушное судно также без повреждений.

Следователи осматривают место авиапроисшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины ЧП.

Из-за инцидента с самолетом «Азербайджанских авиалиний» аэропорт Пулково временно не принимал и не отправлял рейсы.

