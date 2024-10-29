Сладкая месть: известный акробат облил бензином ночной клуб

Жонглера-акробата Большого Московского цирка, участника шоу Ильи Авербуха, обладателя Гран-При на фестивале «Золотой Карл» осудили за хулиганство: в конце 2023 года он облил бензином ночной клуб, обвиняя владельцев в потере мобильного телефона, сообщает сайт MK.Ru .

Артист получил квартиру и отправился праздновать событие в питейные заведения Санкт-Петербурга. Выходя из бара на Садово-Каретной улице, он обнаружил, что его iPhone 14 пропал. В клубе жонглера, по его словам, не поддержали: не дали поискать телефон и не позволили позвонить в полицию.

Утром мужчина вернулся в бар и обвинил работников в подмене дорогого гаджета на дешевый Samsung. Официанты утверждали другое: они помогали искать пропавший телефон и вели себя корректно. В итоге уже 31 декабря артист облил бензином входную дверь в бар, его остановили работники заведения и сотрудники Росгвардии.

Тверской суд вынес решение, согласно которому акробат был приговорен к одному году принудительных работ, однако его освободили от отбывания наказания, поскольку этот срок был засчитан за время, проведенное в следственном изоляторе. Его действия расценили как хулиганство. Артист же разъяснил, что ему и в голову не приходило сжигать заведение: он просто испытывал гнев из-за нечутких сотрудников.