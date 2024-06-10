Sky: украинский самолет впервые атаковал цель на территории Белгородской области

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Самолету Воздушных сил Украины удалось впервые атаковать цель в Белгородской области России. Об этом рассказал британский телеканал Sky News, сообщает ТАСС.

У телеканала нет данных, какие оружие применяли при данной атаке. Минобороны России не прокомментировало информацию.

«Это первый боеприпас, примененный Воздушными силами Украины по цели на территории России», — отметил анонимный источник телеканала.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.