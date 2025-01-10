Скуф в Петербурге застрял в такси после новогодних каникул

Мужчина с лишним весом застрял в питерском такси, пытаясь выйти из авто

Петербуржец с лишним весом не смог выйти из такси, застряв в нем. Мужчина смог покинуть машину только спустя несколько попыток, сообщает Газета.ru .

Пассажир во время поездки сидел на заднем сидении. Когда авто остановилось, мужчина открыл дверь и попытался выйти из машины, однако не смог сделать этого.

У петербуржца возникли трудности — он застрял в салоне. Чтобы выйти, мужчине понадобилось несколько попыток. При этом от помощи водителя он отказался.

В итоге мужчина все же смог выбраться из ловушки. Для этого он зацепился за крышу авто, а затем вышел из машины.

Ранее кот застрял в вентшахте столичной многоэтажки и просидел там все праздники. Его освободили под контролем видеокамеры.