СКР установил всех причастных к гибели военкора Рассела Бентли

В апреле стало известно о гибели американца с российским гражданством Рассела Бентли, служившего в ДНР с позывным Техас. К ополчению мужчина присоединился в 2014 году. В Донбассе он восхищался мужеством и стойкостью жителей.

По информации следователей, 8 апреля этого года в Донецке военные ВС РФ Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев и Андрей Иорданов били и пытали Рассела Бентли, из-за этого мужчина скончался. В этот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали машину «Жигули» с телом жертвы, а 9 апреля по указанию Виталия Вансяцкого еще один боец из этой же части Владимир Бажин сокрыл совершенное убийство, он переместил тело Бентли с места преступления.

Каждый из военных обвиняется в совершении группой действий, которые явно выходят за пределы их полномочий, применении физического насилия и пыток, которые стали причиной смерти потерпевшего по неосторожности, в сокрытии убийства.

Сейчас все обвиняемые знакомятся с материалами дела. Затем документы передадут для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.