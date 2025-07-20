Скорость ветра до 140 км/ч: на Гонконг обрушился сильнейший тайфун

19 июля на Гонконг обрушился тайфун Wipha, при этом максимальная скорость шквального ветра достигала 140 км/ч, сообщает Baza .

На сегодняшний день в городе остановили работу общественного транспорта и паромов. В аэропортах были отменены сотни рейсов, не смогли вылететь свыше 100 тыс. человек.

Городская администрация присвоила урагану самый высокий — десятый уровень опасности. Некоторые жители прячутся от стихии в бомбоубежищах. Всего известно о 26 пострадавших.

На кадрах с местного телевидения видно, как репортера сдувает сильный ветер, девушка держится за ограждение. на некоторых видео люди ползут по земле и не могут подняться, звучит сирена, летает мебель, а незакрепленные двери крутятся без остановки с бешеной скоростью, все заливает дождем.