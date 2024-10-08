«Скорая» за 120 000 руб: вскрылись пугающие подробности о псевдорехабе в Москве
Частная больница на Смирновской улице в Москве работала как ребцентр для алкоголиков и наркоманов, но имела лицензию лишь на оказание услуг скорой помощи на дому. Ранее родные пациентов нелегального «рехаба» жаловались силовикам, что клиника сильно завышает цены, сообщает MK.Ru.
Жалобы родственников клиентов псевдореабилитации не были беспочвенны. Цена на капельницу с простым физраствором в этом центре достигала 5-40 тысяч рублей, а перевозка пациентов в карете скорой помощи могла обойтись в 120 тысяч рублей.
Оказалось, что гендиректор и учредитель «реабилитационного центра» на Смирновской сами назначали цены на услуги.
«На сайте писалась одна цена, когда же пациент доставлялся в клинику, его родным выставляли абсолютно иной счет с прибавленными нулями. У несчастных людей просто руки опускались, они в слезах просили помощи», — рассказал сотрудник клиники.
По словам работника, иногда сами врачи пытались «выбить скидки у руководства» для пациентов, однако потом эту сумму начальство могло вычесть из зарплаты самих медиков. Сотрудник также признался, что «по каким-то странным правилам» работающим в «ребцентре» нельзя было пересекаться с коллегами — за это выписывался штраф.
«Я неоднократно слышал, как на фельдшеров кто-то из главных кричал: „Почему мало поднимаете чек?“» — вспомнил мужчина.
По факту деятельности псевдорехаба на Смирновской возбуждены восемь уголовных дел по статье о мошенничестве, заявляла официальный представитель МВД Ирина Волк. Дела объединены в одно производство.