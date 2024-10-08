«Скорая» за 120 000 руб: вскрылись пугающие подробности о псевдорехабе в Москве

«Рехаб» на Смирновской в Москве требовал с родных пациентов баснословные деньги

Частная больница на Смирновской улице в Москве работала как ребцентр для алкоголиков и наркоманов, но имела лицензию лишь на оказание услуг скорой помощи на дому. Ранее родные пациентов нелегального «рехаба» жаловались силовикам, что клиника сильно завышает цены, сообщает MK.Ru .

Жалобы родственников клиентов псевдореабилитации не были беспочвенны. Цена на капельницу с простым физраствором в этом центре достигала 5-40 тысяч рублей, а перевозка пациентов в карете скорой помощи могла обойтись в 120 тысяч рублей.

Оказалось, что гендиректор и учредитель «реабилитационного центра» на Смирновской сами назначали цены на услуги.

«На сайте писалась одна цена, когда же пациент доставлялся в клинику, его родным выставляли абсолютно иной счет с прибавленными нулями. У несчастных людей просто руки опускались, они в слезах просили помощи», — рассказал сотрудник клиники.

По словам работника, иногда сами врачи пытались «выбить скидки у руководства» для пациентов, однако потом эту сумму начальство могло вычесть из зарплаты самих медиков. Сотрудник также признался, что «по каким-то странным правилам» работающим в «ребцентре» нельзя было пересекаться с коллегами — за это выписывался штраф.

«Я неоднократно слышал, как на фельдшеров кто-то из главных кричал: „Почему мало поднимаете чек?“» — вспомнил мужчина.

По факту деятельности псевдорехаба на Смирновской возбуждены восемь уголовных дел по статье о мошенничестве, заявляла официальный представитель МВД Ирина Волк. Дела объединены в одно производство.