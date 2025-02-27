Скорая сбила велосипедиста на пешеходном переходе на западе Москвы

Карета скорой помощи сбила юного велосипедиста на переходном переходе на западе Москвы. В результате ДТП ребенок не получил серьезных травм, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Авария произошла накануне вечером у дома № 7 на улице Скульптора Мухиной в районе Ново-Переделкино.

На опубликованных кадрах видно, как двое подростков на велосипедах решили проехать по «зебре» на зеленый сигнал сигнал светофора. В этот момент со спецсигналом ехал автомобиль скорой помощи. Один из ребят успел оттормозиться, а второй решил проскочить, но был сбит.

После столкновения пострадавший самостоятельно поднялся с асфальта и, прихрамывая, убрал велосипед с проезжей части.