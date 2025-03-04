Скончался окормлявший бойцов СВО иеромонах Оптиной пустыни

7 марта в Оптиной пустыни состоится траурная церемония в связи со смертью духовного наставника военнослужащих. Иеромонах Константин (Никитенко) ушел из жизни в возрасте 41 года, находясь в отпуске вдали от проведения специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости .

По словам епископа Иосифа (Королева), возглавляющего Введенский монастырь Оптина пустынь, священнослужитель, посвятивший более двух лет духовному окормлению участников СВО, обрел мирное упокоение по воле Божией. Церемония прощания с отцом Константином и его захоронение состоятся на территории обители.

До принятия монашества отец Константин (Никитенко) трудился реаниматологом в медицине. Придя в обитель совсем юным, он не только применял свои врачебные навыки, но и проявил себя как талантливый музыкант, возглавив монастырский хор.

Около двух с половиной лет назад командование бригады «Александр Невский» обратилось к епископу Иосифу с просьбой направить иеромонаха для духовного окормления бойцов. Получив благословение наместника, отец Константин отправился к воинам, где совмещал пастырское служение с оказанием медицинской помощи, воодушевляя и поддерживая военнослужащих.