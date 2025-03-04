Скончался окормлявший бойцов СВО иеромонах Оптиной пустыни
7 марта в Оптиной пустыни состоится траурная церемония в связи со смертью духовного наставника военнослужащих. Иеромонах Константин (Никитенко) ушел из жизни в возрасте 41 года, находясь в отпуске вдали от проведения специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.
По словам епископа Иосифа (Королева), возглавляющего Введенский монастырь Оптина пустынь, священнослужитель, посвятивший более двух лет духовному окормлению участников СВО, обрел мирное упокоение по воле Божией. Церемония прощания с отцом Константином и его захоронение состоятся на территории обители.
До принятия монашества отец Константин (Никитенко) трудился реаниматологом в медицине. Придя в обитель совсем юным, он не только применял свои врачебные навыки, но и проявил себя как талантливый музыкант, возглавив монастырский хор.
Около двух с половиной лет назад командование бригады «Александр Невский» обратилось к епископу Иосифу с просьбой направить иеромонаха для духовного окормления бойцов. Получив благословение наместника, отец Константин отправился к воинам, где совмещал пастырское служение с оказанием медицинской помощи, воодушевляя и поддерживая военнослужащих.