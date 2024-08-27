Скончался легендарный дизайнер Евгений Добровинский

Умер главный художник московского театра «Эрмитаж» Евгений Добровинский. Как заявили в пресс-службе театра, он скончался на 81-м году жизни, сообщает «Царьград» .

Добровинский работал в «Эрмитаже» с 1980-х годов, став автором афиш практически для всех спектаклей прославленного театра. По словам представителей «Эрмитажа», Добровинский внес значительный вклад в формирование уникального художественного облика сцены. Его работы стали неотъемлемой частью культурного наследия учреждения.

«Без него будет трудно», — выразил глубокую скорбь в связи с кончиной Добровинского его коллега, театральный режиссер и писатель Михаил Левитин.

Помимо деятельности в «Эрмитаже», Добровинский был известен как талантливый дизайнер, график, каллиграф и педагог. Он состоял в Союзе дизайнеров и Союзе художников России, внося значительный вклад в развитие отечественной культуры.