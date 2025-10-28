Скончался еще один пациент хирурга IQ Plastique Ильи Елагина после операции

Незадолго до летального исхода пациента Елагин вернулся к профессиональной деятельности после домашнего ареста.

В прошлом году в столичной клинике IQ Plastique после операции на желудке скончался 36-летний продюсер Петр Гаврилов. Мужчина почувствовал себя плохо на следующий день после хирургического вмешательства и обратился в клинику Тимура Хайдарова, где ему провели повторную операцию. Однако состояние пациента лишь ухудшалось. Гаврилова госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и скончался.

По решению Замоскворецкого суда Москвы хирург клиники IQ Plastique Илья Елагин был отправлен под домашний арест. Его обвиняют в смерти пациента после операции. В настоящее время врач находится под подпиской о невыезде.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.