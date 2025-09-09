Склад в Сергиевом Посаде в 2023 году могли взорвать в результате теракта

Адвокаты обвиняемых по делу о взрыве на складе в Сергиевом Посаде предполагают, что причиной трагедии мог стать теракт. Речь о происшествии, которое произошло 9 августа 2023 года на территории, арендуемой фирмой «Пиро-Росс», пишет Baza .

Трагические последствия взрыва включают девять погибших и несколько десятков раненых. В настоящее время под следствием находятся трое руководителей — Сергей Чанкаев, Александр Варенов и Олег Юров, которым вменяется нарушение требований промышленной безопасности.

По версии следствия, обвиняемые, включая Юрова, должны были обеспечивать соблюдение норм безопасности на объекте, однако систематически пренебрегали своими обязанностями.

По данным следствия, катастрофа произошла из-за детонации одной тонны дымного оружейного пороха, который хранился в неподходящем помещении. Взрыв усилила находившаяся поблизости пиротехника, в результате чего мощность составила примерно 100-400 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Защита Юрова выдвигает альтернативную версию о возможном теракте. Согласно материалам дела и показаниям свидетелей, незадолго до происшествия на предприятии работали люди, вызывавшие подозрения, в том числе граждане Украины. Свидетели отмечают, что один из них, работавший электриком, проявлял излишнее любопытство в непредназначенных для него зонах.

Также, по версии защиты, свидетели сообщили важные детали о происшествии. Перед самим взрывом очевидцы услышали звук, напоминающий запуск фейерверка, после чего произошла детонация. Один из допрошенных признался в отключении камер наблюдения в день инцидента, назвав это случайностью, хотя адвокаты Юрова полагают, что действие было преднамеренным.

Защита настаивает на непричастности Юрова к производственным процессам и безопасности предприятия. Согласно их заявлению, он был приглашен как внешний консультант для решения кризисных вопросов и содействия в выполнении оборонзаказа. Также подчеркивается отсутствие в деле документов, подтверждающих его руководящую роль или ответственность за охрану труда на предприятии.

Следствие не смогло точно установить причину взрыва, поскольку взрывотехническая экспертиза не определила конкретный детонатор. Следственный комитет и власти отвергли версии о диверсии или атаке беспилотников. Однако адвокаты считают, что версия теракта не была достаточно тщательно расследована, а некоторые потенциальные свидетели так и не были допрошены.

