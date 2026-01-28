Внутри могут быть люди: склад c текстилем полыхает в Одинцове

Пожар произошел на складе с текстилем в Одинцове

Сильный пожар произошел на складе с текстилем на Можайском шоссе в Одинцове, горят производственные помещения в центре города. Об этом сообщает SHOT .

Густой черный дым и зарево от пожара видны издалека. В данный момент площадь возгорания составляет 1,8 тыс. кв. м, и она продолжает расти.

Также в этом помещении находится магазин с промышленной химией. Предварительно, в помещении могли находиться люди, но в данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

