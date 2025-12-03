Скандального «секс-гуру» Алекса Лесли ограничили в родительских правах

Коптевский районный суд Москвы вынес решение по делу об ограничении родительских прав скандального «секс-гуру» Алекса Лесли, настоящее имя которого Александр Кириллов, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Иск поступил от Анастасии Степанишиной. Она подавала на Кириллова несколько исков с 2017 года. Так, в 2021 году она уже требовала лишить его родительских прав. В этот раз суд полностью удовлетворил исковые требования и ограничил Кириллова в родительских правах.

Ранее на блогера возбудили уголовное дело по обвинению в склонении к изнасилованию. Он объявлен в розыск, а его курсы, посвященные техникам знакомств и навыкам соблазнения, запрещены к распространению в России.

Следователи считают, что Кириллов призывал своих учеников находить на улицах девушек и заниматься с ними сексом. Блогер ранее выкладывал в соцсети видео, в котором просил своих «последователей» уводить незнакомок в туалет для плотских утех.

