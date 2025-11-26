Скандал в рехабе Хоботовой: сотрудник спал с малолетними у всех на глазах

Сеть детских реабилитационных центров Анны Хоботовой оказалась в центре скандала после вскрывшейся информации о том, что ее сотрудники пытали подростков в Подмосковье. Теперь экс-работница екатеринбургского филиала Хоботовой рассказала «112» очередные подробности противоправного отношения «специалистов» к детям: по ее словам, один из консультантов рехаба спал с несовершеннолетними воспитанницами, и об этом все знали.

Бывшая работница центра Мария утверждает, что 34-летний консультант Артур имел интимные отношения с несколькими пациентками, которым не исполнилось 18 лет. По ее информации, о ситуации знали внутри организации, но этой проблемой никто не занимался.

После того, как факты стали более явными, Артура решили уволить. После этого он покинул уральскую столицу вместе с одной из 16-летних пациенток и уехал в Ростов-на-Дону, утверждает издание.

Предположительно, одна из пострадавших уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время Артур, которого обвинили в связах с несовершеннолетними пациентками, находится под следствием.

Мария также утверждает, что была уволена после того, как сообщила о происходящем Анне Хоботовой.

Сегодня в екатеринбургский ребцентр нагрянула полиция. Его подопечные жаловались, что их избивали и подвергали психологическому насилию, пыткам, а также специальному наказанию «Саботаж».

Двумя днями ранее Следственный комитет сообщал, что подростков с зависимостями незаконно удерживали в реабилитационном центре в подмосковном Дедовске. За созданием рехаба, в котором находились 24 подростка в возрасте 11-17 лет, стоит организованная преступная группа.

