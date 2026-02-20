СК установил личности пяти погибших человек на Байкале
В настоящее время специалистами уже установлены личности пяти человек, находившихся в автомобиле, который провалился под лед озера Байкал, включая того, кто остался в живых. Об этом сообщили представители следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, пишет ТАСС.
В настоящее время установлены личности пяти человек, которые находились в провалившейся под лед «буханке»: это 44-летний местный житель, управлявший машиной, и четверо туристов, один из которых выжил.
Пострадавший турист, который смог спасти собственную жизнь, находится на территории базы отдыха, где в скором времени с ним проведут беседу следователи.
Ранее сообщалось, что в районе падения УАЗа под лед Байкала нашли тела семи погибших человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
