СК установил личности пяти погибших человек на Байкале

В настоящее время специалистами уже установлены личности пяти человек, находившихся в автомобиле, который провалился под лед озера Байкал, включая того, кто остался в живых. Об этом сообщили представители следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области, пишет ТАСС .

В настоящее время установлены личности пяти человек, которые находились в провалившейся под лед «буханке»: это 44-летний местный житель, управлявший машиной, и четверо туристов, один из которых выжил.

Пострадавший турист, который смог спасти собственную жизнь, находится на территории базы отдыха, где в скором времени с ним проведут беседу следователи.

Ранее сообщалось, что в районе падения УАЗа под лед Байкала нашли тела семи погибших человек. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

