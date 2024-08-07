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СК проводит проверку после взрыва гранаты в квартире в подмосковной Лобне

Следователи проводят проверку по факту взрыва гранаты в квартире жилого дома в городском округе Лобня. В результате происшествия пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

7 августа взрыв произошел во время разбора вещей новыми жильцами и грузчиками в квартире в Лобне. В результате взрыва пострадал один из рабочих.

Пострадавшего с травмами конечностей госпитализировали в медучреждение.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.