«Сижу в е***** подвале»: россиянин из Каракаса рассказал о вторжении США

сегодня в 12:03

Приехавший в Каракас по работе россиянин проснулся от звуков бомбардировки

Приехавший в Каракас по работе россиянин рассказал Mash о первых часах вторжения ВС США в Венесуэлу. Бомбардировки начались в 01:00 по местному времени.

Мужчина проснулся от звуков прилетов по Каракасу. На улицах звучали сигнализации автомобилей.

Россиянин спустился в подвал. В доме, где он живет, начались проблемы со светом. Мужчина пытается связаться с близкими и посольством.

«Сижу в е****** подвале, слушаю новости», — прокомментировал ситуацию россиянин.

Утром 3 января США вторглись в Венесуэлу. В Каракасе высадился американский десант. Американские военные наносят удары не только по столице Венесуэлы, но и по иным населенным пунктам.

