Сирийское ПВО отразила атаку Израиля

сегодня в 05:28

Силы ПВО Сирии уничтожили несколько израильских ракет, сообщает RT со ссылкой на Минобороны страны.

По данным ведомства, ракеты были выпущенных по центральной и южной частям страны.

О пострадавших и разрушениях информации нет.

Ранее Израиль атаковал военные объекты Ирана. Ядерные и нефтяные объекты не были целями ЦАХАЛ.

По сообщению экстренных служб, иранские спасатели не были задействованы после нападения Израиля.