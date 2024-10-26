Сирийское ПВО отразила атаку Израиля
ПВО Сирии уничтожила несколько израильских ракет
Силы ПВО Сирии уничтожили несколько израильских ракет, сообщает RT со ссылкой на Минобороны страны.
По данным ведомства, ракеты были выпущенных по центральной и южной частям страны.
О пострадавших и разрушениях информации нет.
Ранее Израиль атаковал военные объекты Ирана. Ядерные и нефтяные объекты не были целями ЦАХАЛ.
По сообщению экстренных служб, иранские спасатели не были задействованы после нападения Израиля.