В центре Москвы мужчина сломал новогоднюю инсталляцию и побил больших матрешек. Одну из своих «жертв» дебошир забрал с собой и скрылся, сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел 17 ноября. Выходка прохожего попала на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как лысый мужчина с прыжка бьет одну из красных матрешек и начинает боксировать с ней, после чего пинает ее и роняет. Далее прохожий пытается сделать «вертушку», пинает вторую матрешку и взваливает ее на свои плечи. После этого мужчина ушел вместе украшением в неизвестном направлении.

