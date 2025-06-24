Симпатизировала Украине: москвичка пыталась устроить теракт в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержана 24-летняя уроженка Москвы, не имеющая регистрации на территории РФ. Ее подозревают в попытке совершить теракт на территории Северной столицы, сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

На девушку возбуждено уголовное дело. Приморский районный суд арестовал фигурантку до 18 августа.

По данным следствия, москвичка — приверженка проукраинской идеологии, относящаяся с неприязнью к действующей в РФ власти. Девушка получила от неизвестных задание установить самодельное взрывное устройство на машину одного из начальников отдела ООО для его ликвидации.

Подозреваемая 19 июня попыталась установить взрывчатку под указанный автомобиль для его последующего подрыва, но сделать это не смогла. Ее задержали сотрудники ФСБ, когда та хотела покинуть место преступления.

Девушка полностью признала причастность к совершению преступления.