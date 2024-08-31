Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью

Российские силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале .

ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима нанести террористический удар по территории России.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы уже находятся на месте. Он поблагодарил за работу российских защитников.

Прошлой ночью российские средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников в небе над страной. 11 беспилотников уничтожили над Брянской, четыре — над Калужской, один — над Белгородской областями. Еще два дрона сбили в Крыму.