Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью
Российские силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
ВС РФ пресекли очередную попытку киевского режима нанести террористический удар по территории России.
По словам Богомаза, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативные службы уже находятся на месте. Он поблагодарил за работу российских защитников.
Прошлой ночью российские средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников в небе над страной. 11 беспилотников уничтожили над Брянской, четыре — над Калужской, один — над Белгородской областями. Еще два дрона сбили в Крыму.