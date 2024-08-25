Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Около 21.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Ночью при обстреле ВСУ села Ракитное в Белгородской области погибли пять мирных жителей, еще 12 человек пострадали.