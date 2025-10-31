Силы ПВО уничтожили не менее четырех БПЛА в Воронежской области Происшествия сегодня в 05:36

Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили не менее 4 БПЛА на территории четырех районов Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано. Отмечается, что режим опасности атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона. Ранее российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над пятью регионами РФ. Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.