сегодня в 02:16

Силы ПВО сбили семь целей в Севастополе

Силы ПВО сбили 7 воздушных целей над морем в районе Северной стороны Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем», — отметил он.

По его словам, гражданские объекты не получили повреждений.

В городе действует воздушная тревога.

Ранее за три часа над регионами России были сбиты 24 украинских БПЛА.

