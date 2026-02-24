Силы ПВО сбили семь целей в Севастополе
Силы ПВО сбили 7 воздушных целей над морем в районе Северной стороны Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито 7 воздушных целей в районе Северной стороны над морем», — отметил он.
По его словам, гражданские объекты не получили повреждений.
В городе действует воздушная тревога.
Ранее за три часа над регионами России были сбиты 24 украинских БПЛА.
