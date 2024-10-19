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Силы ПВО сбили беспилотник в небе над Санкт-Петербургом

Силы противовоздушной обороны 19 октября сбили беспилотник, местному населению в настоящий момент ничего не угрожает, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы.

В каком именно районе ПВО сбили беспилотник, не уточняется. Информации о пострадавших или каких-либо разрушениях также нет.

Отмечается, что населению Северной столицы в настоящее время ничего не угрожает. Ситуация находится на контроле.

Ранее Минобороны России сообщило, что Украина пыталась атаковать территорию нашей страны дронами. Военнослужащие сорвали планы противника и отразили удар беспилотников.