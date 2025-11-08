Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области
Средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку БПЛА в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале.
По его словам, без электричества остались населенные пункты нескольких районов региона.
«…отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты
энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — отметил он.
Сейчас ремонтные службы восстанавливают электроснабжение.
Ранее в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
