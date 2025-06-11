Силовики задержали участника СВО, расстрелявшего двух россиян. Его ловили 3 дня

В Волгоградской области задержан мужчина, подозреваемый в стрельбе по людям 8 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России. По данным местных СМИ, задержанный — ранее судимый участник СВО, который сбежал из воинской части с оружием.

Злоумышленника задержали 11 июня в Камышине. Для поимки 33-летнего подозреваемого привлекались силы полиции, УФСБ, Следственного комитета, Росгвардии, Минобороны и комендатуры Камышинского гарнизона.

По версии правоохранителей, 8 июня злоумышленник напал на двух мужчин в городе Петров Вал Камышинского района. Он стрелял в них из автомата, в результате чего пострадавшие получили огнестрельные ранения.

Местное издание V1.RU со ссылкой на местных жителей сообщало, что нападавший расстрелял двух людей около птицефабрики, после чего скрылся. По данным журналистов, стрелок напал на людей после побега из воинской части. Ранее он был судим по нескольким статьям, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Задержанный также участвовал в спецоперации на Украине, утверждает СМИ.